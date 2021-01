Aplikacije #OstaniZdrav ne posodabljamo

Portal Slotech piše, o tem, da »slovenska« aplikacija za sledenje okuženim s SARS-CoV-2 počasi umira. Zato, ker jo oblast narobe oglašuje in zato, ker je ta ista oblast bolj ali manj ne nadgrajuje.

Takole so zapisali:

Vlada je na predbožični seji iz svojega odloka o "začasni in delni" omejitvi gibanja umaknila "možnost" uporabe aplikacije #OstaniZdrav kot "izgovora" za prehajanje občinskih meja. Morda so se vendarle ustrašili izbrisa aplikacije iz Googlove oz. Applove trgovine, ki je grozil, ker so aplikacijo tako naredili na pol obvezno. Obenem je ta eksperiment prinesel še množico negativnih komentarjev v obeh trgovinah z aplikacijami ter z njimi znižanje že tako slabe povprečne ocene na vsega 1.7 od 5.

Žal pa moramo povedati, da gre za pošteno oceno. MJU je v razvoj in vzdrževanje aplikacije vložil resnično minimalen napor.

Aplikacije #OstaniZdrav ne bi smelo biti težko vzdrževati, saj gre zgolj za slovenski prevod uveljavljene nemške aplikacije CoronaWarnApp (CWA). Vzdrževanje tako ne zahteva posebnega samostojnega razvoja, ampak je treba predvsem sproti spremljati posodobitve nemške aplikacije, jim dodajati manjkajoče prevode v slovenščino ter jih naložiti v obe trgovini. MJU sicer pravi, da to redno počne, a kot smo že poročali, to ne drži povsem. V aplikacijo so tako trenutno tako vključene posodobitve do nemške različice 1.3.1, ki je bila objavljena konec novembra. Nemška aplikacija ima trenutno verzijo 1.10. Množice popravkov (818 commitov nad 1299 datotekami), ki sta jih v zadnjem mesecu ob izdatni pomoči odprtokodne skupnosti pripravila nemška SAP in Telekom, tako še niso na voljo na naših telefonih. To pa pomeni, da #OstraniZdrav nima številnih varnostnih, funkcionalnih in za zasebnost prijazni nadgradenj, ki so na voljo Nemcem.

Med njimi:

– prostovoljno beleženje simptomov v primeru okužbe (1.5),

– izboljšano osveževanje statusa v ozadju skupaj s pojasnili (1.6),

– preverjanje izpostavljenosti večkrat na dan (1.7),

– uporaba novega ogrodja za opozarjanje na izpostavljenost za bolj natančne rezultate (1.9),

– ročni dnevnik kontaktov (1.10).

Ta površnost pa gotovo slabo vpliva na zaupanje slovenskih uporabnikov v aplikacijo. Za nove uporabnike namreč gotovo ni prijetno, ko v trgovini Play vidijo nizko oceno ter dolge strani negativnih komentarjev. Aplikacij s tako slabimi ocenami in mnenji uporabnikov ponavadi ni priporočljivo nameščati, če nič drugega ob tem ostane slab občutek.

Na zaupanje precej vpliva tudi, ali aplikacija sploh deluje kot je zamišljena. Izkušnja bi lahko bila veliko boljša, če bi hrošče, nad katerimi se pritožujejo naši uporabniki in so že popravljeni v nemški različici aplikacije, popravili tudi v naši. Novih funkcionalnosti, ki jih ponuja nemška različica sploh ne bomo omenjali. Te bi namreč lahko aplikacijo celo naredile vredno uporabe za nekaj več ljudi.

Slotech