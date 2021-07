Aplikacija za preverjanje pogoja PCT amatersko pripravljena, hitro umaknjena

V ponedeljek bo začel veljati nov odlok, po katerem bo na prireditvah obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, kar bodo prireditelji morali preverjati. Eden izmed načinov za zagotavljanje spoštovanja tega pogoja je tudi preverjanje z aplikacijo, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izdal danes. In jo nekaj ur pozneje že umaknil. Kaos se nadaljuje.

Dopoldne je NIJZ predstavil novo aplikacijo, ki omogoča skeniranje kode QR iz evropskega digitalnega potrdila. Ob skeniranju se izpiše polno ime, rojstni datum in izpolnjevanja pogoja PCT. A splavitev aplikacije je bila – milo rečeno – amaterska.

NIJZ aplikacije ni poslal v Google Play Store ali Apple App Store, temveč je na svoji spletni strani objavil le APK datoteko z verzijo aplikacije za Android. To seveda pomeni, da se pri poizkusu namestitve aplikacije telefon pritoži in opozori, da gre za nepreverjeno in nepodpisano aplikacijo. Splošno pravilo je, da se uporabnikom odsvetuje nalaganje aplikacij mimo uradne tržnice, ker lahko vsebujejo zlonamerno kodo. Za uporabnike Applovih naprav pa aplikacija sploh ni na voljo.

NIJZ je sprva zagotovil, da bo v roku dveh tednov aplikacija na voljo tudi v obeh uradnih spletnih tržnicah. Aplikacija ni bila preveč prijazna za uporabo, saj je izpisala le prejete odmerke in datume cepljenja (ni pa izračunala, ali sta oba in ali je oseba že zaščitena), za testirane le vrsto, rezultate in datum testa (uporabnik mora sam preveriti, ali je test še veljaven – PCR 72 ur, HAG 48 ur), pri prebolevnikih pa veljavnost potrdila.

Nato pa je NIJZ aplikacijo le nekaj ur pozneje umaknil s pojasnilom, da je nedosegljiva zaradi nadgradnje. Hitro je postalo jasno, da razlog tiči v spoštovanju zasebnosti. Informacijska pooblaščenka je sporočila, da so uvedli inšpekcijski postopek. Aplikacija naj bi bila namreč analogna tisti, ki jo uporablja policija na mejnih prehodih, kar ni dopustno, saj gre za nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov.

Ker informacijska pooblaščenka ni bila predhodno seznanja z aplikacijo niti je niso prejeli v predhodno mnenje, je inšpekcijski postopek logičen, saj je treba ugotoviti njeno skladnost z zakonodajo. Sama uvedba postopa ne prejudicira odločitve. Kaže pa, da jo je NIJZ napisal na hitro in se ni posvetoval z informacijskim pooblaščencem.

Dogajanje čez vikend bo še zanimivo.

