Aplikacija #Ostanizdrav podpira tudi druge evropske države

Po dveh mesecih je Ministrstvo za javno upravo predstavilo novo verzijo slovenske aplikacije za sledenje stikom v epidemiji #Ostanizdrav. Nova verzija prinaša nekaj kozmetičnih novosti, nekoliko popravljene algoritme in – najpomembneje – povezljivost na evropski strežnik, ki trenutno omogoča meddržavno izmenjavo ključev in delovanje v 12 državah.

Doslej je bilo namreč ob vstopu v vsako evropsko državo namestiti drugo aplikacijo, čeprav so vse uporabljale isti Googlov oziroma Applov API. V verziji 1.10.1, ki je na voljo od 21. januarja, je dodana možnost za izmenjavo kod z vsemi aplikacijami, ki uporabljajo Googlov in Applov sistem. To za Slovenijo deluje od 10. februarja, ko je zaživela povezava z evropskim strežnikom. V praksi to pomeni, da aplikacija še vedno komunicira samo s slovenskim strežnikom, a se ta enkrat dnevno sinhronizira z evropskim, zato dobimo podatke tudi o stikih, ki so imeli naložene druge evropske aplikacije. Za zdaj v evropski izmenjavi sodelujejo: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Danska, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska in Španija.

Kdor uporablja starejšo verzijo aplikacije 1.3.1, bo dobil podatke tudi o tujih stikih, ne bo pa mogel svojih podatkov posredovati na evropski strežnik. Zato vsem svetujemo posodobitev aplikacije. Nemška aplikacija Corona Warn App, katere prevod je slovenska, je medtem že na voljo v verziji 1.12.0 (8. februar). Slovenija vnovič zaostaja.

Druge novosti v novi slovenski verziji so večinoma pod pokrovom. Dodali so oranžno obarvanje za nizko tveganje. Izračun nizkega tveganja je nekoliko predrugačen, in sicer mora biti stopnja tveganja za prenos vsaj 3 od 10, stik (merjen s slabljenjem signala Bluetooth pod 73 dB) pa trajati vsaj 30 minut.

Aplikacijo si je doslej preneslo že 370.000 uporabnikov, kar pa ne pomeni, da jih toliko tudi aktivno uporablja aplikacijo. Doslej so okuženi s covidom vanjo vnesli že okrog 15.000 ključev. V Sloveniji je potrjeno bolezen prebolelo vsaj 160.000 ljudi.

Včerajšnja novinarska konferenca