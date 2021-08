Aplikacija, ki združujejo proti-cepilce

Med večjimi teoriji zarote zadnjih let so prepričanja, da so cepiva nekaj nevarnega, kar se še posebej pojavlja v povezavi s cepivi zoper COVID-19.

Zarota, ki vse bolj spominja na verski kult, se še posebej širi preko družabnih omrežij, tisti, ki so prepričani o škodljivosti cepiv, pa se združujejo tudi preko namenskih aplikacij. Tako se je v trgovinah z aplikacijami že maja letos pojavila aplikacija Unjected, v osnovi gre za aplikacijo za zmenke med tistimi, ki so proti cepljenju. Aplikacija se je sicer razširila tudi na iskanje poslovnih priložnosti, stanovanj, itd. Nekateri so namreč prepričani tudi v to, da je že druženje s cepljenimi osebami lahko »nevarno«. Apple je aplikacijo vmes že odstranil, saj je kršila pravila o širjenju laži okoli koronavirusu, Google tega še ni storil, je pa tudi Instagram blokiral njihov račun.