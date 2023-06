Aplikacija, ki dokazano izboljša spanje

Raziskovalci Univerze v Arizoni so objavili študijo, ki potrjuje učinkovitost aplikacije Sleep Reset za izboljšanje kakovosti spanja.

Aplikacija Sleep Reset uporabnikom omogoča beleženje kakovosti spanca, pokaže pot do zdravih navad in z različnimi vajami pomaga zaspati. Pri delu uporablja tehnike vedenjske in kognitivne terapije za nespečnost in uporabnike usmerja k optimalnemu urniku, izpostavljenosti svetlobi in strategiji sproščanja. Uporabnik, ki sledi programu, vsak teden v aplikaciji prejme različne nasvete, od vpeljave dremeža v dnevno rutino, vnosu kofeina v telo do prehrane ter fizičnih aktivnosti, ki vplivajo na kakovost spanja.

Študija, ki je zajela 564 posameznikov, starih od 30 do 60 let, je pokazala, da je povprečni uporabnik po dvanajstih tednih uporabe aplikacije spal 44 minut dlje. Tisti, ki so pred uporabo aplikacije spali manj kot šest ur na noč, pa so podaljšali svoj spanec celo za 85 minut. Dr. Michael Grandner, profesor psihiatrije na Univerzi v Arizoni in vodja raziskave, je poudaril, da je Sleep Reset odlična zamenjava za klasična uspavalna zdravila, saj ne povzroča zasvojenosti in motečih stranskih učinkov, a vseeno daje solidne rezultate.