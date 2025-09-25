Objavljeno: 25.9.2025 13:00

Aplikacija, ki Američanom plačuje za snemanje telefonskih pogovorov

Neon Mobile je priljubljena novost, ki je v ZDA povzročila precej zaskrbljenosti.

Neon Mobile je aplikacija, ki uporabnikom plača za snemanje telefonskih klicev, da lahko te posnetke nato prodaja družbam, ki razvijajo umetno inteligenco. Kljub temu da deluje kot družabno omrežje, so njene značilnosti zelo daleč od klasičnega socialnega orodja. Uporabniki prejmejo 30 centov na minuto in do 30 USD na dan za posnetke klicev, katerih delni lastnik postane Neon Mobile Inc. Aplikacija, ki je med najbolj priljubljenimi programskimi izdelki na ameriških vejah tržnic App Store in Google Play, v svojih pogojih uporabe zahteva dovoljenje snemanja vseh vhodnih in izhodnih klicev, čeprav oglašuje, da snema le uporabnikov del pogovora, razen kadar komunikacija poteka z drugimi uporabniki aplikacije Neon.

Podjetje pridobi zelo široko licenco nad posnetki, ki jih lahko prodaja, spreminja, javno predvaja ali distribuira po različnih medijskih kanalih, tudi tistih, ki še niso razviti. To odpira številna vprašanja o tem, kako bodo ti posnetki uporabljeni. Čeprav Neon trdi, da anonimizira osebne podatke pred prodajo, ni jasno, kako anonimni ti podatki dejansko so in ali jih je mogoče ponovno identificirati. Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko z glasovnimi zapisi ustvarijo posnetki, ki zvenijo kot uporabniki, kar odpira vrata zlorabam in goljufijam.

Čeprav Neon deluje v mejah zakonodaje, snemanje lastnega glasu je namreč v nekaterih jurisdikcijah dovoljeno, obstajajo močne pravne sive cone, zlasti glede snemanja drugega sogovornika brez njegove vednosti. Podjetje prav tako ne razkriva, s kom točno in pod kakšnimi pogoji deli zbrane podatke.