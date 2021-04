Aplikacija Gmail postaja središče za druge Googlove storitve

Kar imajo poslovni uporabniki na voljo že nekaj časa, prihaja tudi na pametne telefone domačih uporabnikov. Aplikacija Gmail pridobiva integracijo s storitvami Chat (vključujoč sobe, Rooms) in Meet.

Najnovejša različica aplikacije Gmail v trgovini Play že ima vgrajeno to zmogljivost, vendar si jo morajo uporabniki vklopiti sami. V nastavitvah (Settings) je treba poiskati izbiro »Chat (Early Access)« in jo vklopiti. Po tem se v spodnji vrstici poleg izbire Mail in Meet (ki se je tam pojavila pred kratkim) pojavita še izbiri Chat in Rooms. Izbira Chat bo, kot kaže, počasi nadomestila samostojno aplikacijo Google Hangouts, ki je (bila?) še eno izmed imen za najrazličnejše Googlove pogovorne aplikacije.