Anthrpic Claude se uči Excela

Anthropic je predstavil Claude for Excel, orodje, ki obljublja, da bo umetna inteligenca končno razumela preglednice tako kot njihovi najbolj zagrizeni uporabniki. V dobi, ko Excel že štiri desetletja poganja svetovno produktivnost in hkrati povzroča glavobole, želi Anthropic s svojim velikim jezikovnim modelom avtomatizirati rutinske, a pogosto kritične naloge, ki jih milijoni zaposlenih še vedno opravljajo ročno.

Prvi dostop bo omejen na tisoč izbranih uporabnikov poslovnih paketov Max, Team in Enterprise, ki bodo lahko preizkusili, kako Claude bere, analizira in ustvarja delovne zvezke neposredno v stranskem oknu Excela. Model bo znal pojasniti formule, preveriti logiko posameznih celic in odpravljati napake, poleg tega pa samodejno ustvarjati nove modele ali osveževati predloge z novimi podatki, brez poseganja v strukturo preglednice.

Čeprav začetna različica še ne podpira vrtilnih tabel, validacije podatkov in makrov, podjetje napoveduje, da so te funkcionalnosti že v razvoju. Pomemben poudarek je tudi na varnosti. Claude deluje znotraj obstoječih varnostnih okvirov podjetij, vendar Anthropic opozarja, da je treba rezultate vedno preveriti, saj lahko model kljub naprednosti naredi napake.

Claude for Excel naj bi bil posebej izurjen za prepoznavanje vzorcev finančnega modeliranja in industrijsko standardnih izračunov. Da bi bil koristen tudi za analitike, je Anthropic vzpostavil povezave z viri finančnih podatkov, kot so LSEG, Moody’s in MT Newswires, kar omogoča dostop do sprotnih tržnih informacij.

Novo orodje je hkrati posreden odgovor na Microsoftov Copilot 365, ki obljublja podobne, čeprav nekoliko manj ambiciozne funkcionalnosti za pregledico Excel. Nekateri poznavalci trdijo, da podobna orodja, specializirana za Excel razvijajo tudi drugi ponudniki AI orodij.