Anthropicov Claude prispel tudi na iOS

Anthropic je svojega pomočnika z umetno inteligenco Claude 3 pospremil tudi do naprave z iOS. Odslej je Claude 3 na voljo kot mobilna aplikacija za iPhone, s čimer bo lahko resneje konkuriral ostalim ponudnikom umetne inteligence.

Claude 3 so predstavili pred dvema mesecema in velikopotezno napovedali, da je boljši od konkurence, torej tudi GPT-4 in Gemini Ultra. Mesec dni pozneje se je to potrdilo tudi na lestvici Chatbot Arena, zato smo toliko nestrpneje pričakovali, da prispe na vse mobilne platforme.

Nova aplikacija deluje podobno kot konkurenca. Omogoča enostavno povezavo s storitvijo prek API, ki jih lahko pošiljamo besedila ali slike. Aplikacija v brezplačni verziji uporablja Claude Sonnet, za plačljive uporabnike pa Claude Opus. ChatGPT za iOS obstaja od lanskega maja (za Android pa od julija), Copilot za iOS pa od januarja letos.

Plačljiva verzija Claude Pro stane 20 dolarjev mesečno.