Objavljeno: 5.3.2024 07:00

Anthropic predstavil Claude 3, ki premaga ChatGPT in Gemini

Eden izmed najuspešnejših start-upov na področju umetne inteligence Anthropic je predstavil novo verzijo svojih modelov Claude, ki so po navedbah proizvajalca boljši od konkurence, torej GPT-4, GPT-3.5 in Geminija Ultra.

Claude 3 je na voljo v treh verzijah, ki se razlikujejo po računski zahtevnosti in inteligenci. Najzmogljivejši je Opus, ki naj bi na akademskih preizkusih, denimo GSM-8k za matematične veščine in MMLU za strokovno znanje, pometel s konkurenco iz OpenAI ali Googla. Nekoliko manj požrešen je Sonnet, še najpreprostejši pa je Haiku. V računski požrešnosti za razlikujejo za faktor 10, po inteligenci pa seveda manj – a to je tudi teže meriti. Podrobnosti podjetje ne razkriva. Tako ne vemo, koliko parametrov vsebujejo modeli, kako dolgo je trajal trening, koliko računske moči so zanje porabili. A vseeno: ChatGPT lahko odgovori do 3000 besed, Claude pa 150.000. To pa je že knjiga.

Anthropic je nastal šele pred letom dni, danes pa je že vodilni igralec na področju umetne inteligence. Pridobil je veliko financiranje iz Googla, Salesforcea in Amazona, ki je skupaj doseglo 7,3 milijarde dolarjev. Na Claudu 3 je delalo 60-80 ljudi, še dvakrat toliko pa je bilo tehnične podpore.

Anthropic