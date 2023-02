Ankerjeve kamere so pošiljale nešifrirano sliko v svet

Podjetje Anker si je ustvarilo velik ugled s svojimi kakovostnimi baterijami in polnilniki za telefone, do danes pa so nabor izdelkov razširili na številne druge naprave, vključno s pametnimi kamerami Eufy. Pri teh so oglaševali in izpostavljali osveščenost o zasebnosti, med drugim šifrirani prenos posnetkov. Izkazalo se je, da niso govorili resnice, kar so sedaj tudi priznali.

Da nekaj ne drži, smo izvedeli novembra. Strokovnjak za varnost Paul Moore in heker Wasabi sta ugotovila, da se posnetki pošiljajo brez šifriranja in da jih lahko gledamo kar v VLC. Zadostuje, da se priključimo na pretok z Eufyjevega strežnika, pa bomo videli video. Kamera je seveda morala biti aktivna in povezana z oblakom, kar ni vedno resno. A Anker je tedaj izrecno zanikal, da bi bilo možno posnetke videti.

A več neodvisnih preverjanj je pokazalo, da je to res. Spremljati je bilo možno videoposnetke v realnem času. Anker je potem raje spremenil oglase na svojih straneh, kot da bi priznal napako in jo popravil. Vztrajno izpraševanje The Vergea se je izplačalo, saj je več kot dva meseca pozneje Anker potrdil, da kamere posnetkov niso pošiljale šifrirano. Čeprav so sprva oglaševali, da drugače sploh ne gre, se je sedaj izkazalo, da to ni bila niti privzeta možnost.

Anker je priznal, da to ne drži. Poleg tega so se opravičili za pomanjkljivo komunikacijo, saj zadnje mesece niso odgovarjali na novinarska vprašanja. Zagotovili so še, da bodo izvedli neodvisni zunanji pregled varnostnih elementov. Vzpostavili naj bi tudi nagrajevanje odkritih ranljivosti (bug bounty) in podrobno opisali, kaj je šlo narobe. A ugled so si pošteno načeli.

Ankerjevi odgovori