Ankerjeve kamere Eufy niso tako zasebne, kot obljubljajo

Varnostne kamere Eufy naj bi posnetke hranile le na kamerah, sedaj pa se je izkazalo, da določene posnetke vseeno pošiljajo na Ankerjeve strežnike.

Še več, varnostni raziskovalci so celo ugotovili, da so video prenosi enostavno vidni s programom VLC, torej ni v uporabi nobenega šifriranja, le poiskati moramo pravi URL, ki pa je sestavljen po razmeroma enostavni shemi. Točnega postopka zaradi drastičnega vdora v zasebnost raziskovalci niso objavili, jim je pa brez večjih težav uspelo se na daljavo priklopiti na delujoče varnostne kamere.

Še najbolj šokantno je dejstvo, da se Eufy eksplicitno hvali z zasebnostjo in varnostjo svojih kamer. Poudarjajo, da se posnetki hranijo neposredno na kamerah, torej naj ne bi nikoli romali v oblak. Hkrati naj bi bil posnetek ves čas šifriran (torej med prenosom od kamere do telefona). Žalostno je tudi to, da se podjetje na obtožbe zaenkrat še ni zares odzvalo, komentirali so le pošiljanje posameznih slik v njihov oblak (skupaj z imeni prepoznanih obrazov), češ, da gre za nesporazum.

Eufyjeve kamere smo pri Monitorju v preteklosti že preizkusili in bili nad njimi navdušeni. A žal res težko priporočamo izdelke podjetja, ki obljublja varnost in zasebnost podatkov, teh obljub pa očitno ne drži.

