Androidova nova oblačila

Google je objavil vrsto posodobitev mobilnega operacijskega sistema Android, vključno z novim logotipom.

Google je še pred prihodom naslednje večje nadgradnje mobilnega operacijskega sistema Android 14 objavil nekaj novih zmožnosti, med katerimi so lebdeči pripomoček At a Glance, ki dinamično prikazuje koristne informacije o najrazličnejših dogodkih, potovanjih in lokalnem vremenu, izboljšave denarnice Wallet, ki olajšajo nalaganje kartic s QR in črtnimi kodami, nadgradnja aplikacije Lookout, ki bo lahko bolj inteligentno opisovala prizore in odgovarjala na dodatna vprašanja, ter Andoid Auto, ki dodaja (zvočno) podporo za sodelovanje v klicih preko Zooma in Webexa.

Poleg novih in izboljšanih programskih zmožnosti je Android deležen preobleke v podobi svežega logotipa. Pisava je usklajena z Googlovim lastnim logotipom, medtem ko je Android zdaj napisan z veliko začetnico A. Robot je bil deležen 3D videza in novih barvnih različic, ki se bodo pojavljale glede na zahtevo.