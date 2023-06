Androidni telefoni sami kličejo 112

V nekaterih evropskih državah so opazili, da se je povečalo število nenamernih klicev v sili na številko 112 (oziroma 999 v Veliki Britaniji). Povečanje je ponekod kar dvakratno, razlog pa ni večja predrznost prebivalcev, temveč nova funkcija v androidnih telefonih. Premetavanje po žepu namreč zlahka sproži klic na 112.

Android ima sicer že dve leti podporo za hiter klic v sili, a so proizvajalci telefonov funkcijo vgradili z zamudo, kot je to pri novih verzijah Androida pač običaj. A sedaj, ko je izšel tudi že Android 13, je postalo pogosto, da telefoni podpirajo klic v sili s petkratnim pritiskom na tipko za vklop. Funkcija ima dober namen, saj naj bi na tak način omogočala priklic pomoči, če iz objektivnih razlogov ne moremo storiti nič drugega. To drži, a telefone ljudje pač pogosto premetavamo po žepih in podobno. Glavni problem je, da je funkcija privzeto vključena.

Zlasti po izidu Androida 13 je težava postala resnično moteča tudi za klicne centre. Google je že dejal, da so težavo odpravili, sedaj pa je vse odvisno od proizvajalcev telefonov. Dotlej lahko sami preverite, ali je tudi vaš telefon občutljiv na to težavo. Naš urednik že ima takega.

Ob tem povejmo še nekaj koristnih napotkov: