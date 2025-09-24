Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 24.9.2025 14:00

Android za PC obstaja

Direktor podjetja Qualcomm je navdušen nad zgodnjo različico novega operacijskega sistema.

Google in Qualcomm sta naznanila zanimiv razvojni projekt, ki bi lahko pomenil velik premik v svetu osebnih računalnikov. Združiti nameravata operacijska sistema Android in ChromeOS v eno samo platformo za računalnike. Novico je potrdil Rick Osterloh, vodja Googlovih naprav in platform, medtem ko je Qualcommov izvršni direktor Cristiano Amon razkril, da je že videl zgodnjo različico novega sistema, ki ga je navdušila. Po Amonovih besedah gre za izjemno izkušnjo, ki naj bi uresničila dolgo iskano združitev mobilnega in računalniškega sveta. Osterloh je pojasnil, da Google in Qualcomm skupaj gradita skupno tehnično osnovo za PC-je, ki bo temeljila na Androidu. Ta naj bi med drugim vključevala umetno inteligenco Gemini, celotni Androidov ekosistem, Googlove aplikacije in dostop do obstoječe razvijalske skupnosti.

Gre za logično nadaljevanje prizadevanj, ki jih je Google napovedal že julija, ko so uradno začeli prepletati dele ChromeOS z Androidovo osnovo. Cilj je ustvariti enotno platformo, ki bo kos vsem kategorijam računalništva, od pametnih telefonov do namiznih računalnikov. Za uporabnike to pomeni možnost bolj enotne in intuitivne izkušnje, kjer bo mobilna in računalniška tehnologija brezhibno povezana, morda celo z dostopom do Android aplikacij neposredno na PC-jih, brez omejitev, kot jih danes poznamo v ChromeOS okolju.

Če bo projekt uspešen, bi lahko resno premešal karte na trgu osebnih računalnikov, kjer trenutno prevladujeta operacijska sistema Windows in macOS.

