Android z okroglimi tipkami

Google je v zadnji beta različici tipkovnice Gboard (v15.1.05.726012951-beta-arm64-v8a) uvedel spremembo oblike tipk - iz klasičnih kvadratnih so zdaj postale okrogle.

Sprememba v testni različici operacijskega sistema Android je sprožila val nezadovoljstva med uporabniki, saj ne gre le za estetsko prilagoditev, temveč tudi za spremembo postavitve tipk. Nekateri uporabniki so opazili, da se pri postavitvi z vidno številčno vrstico tipke še bolj stisnejo v kompaktne kroge, kar lahko vpliva na natančnost tipkanja. Ker se ljudje pri uporabi tipkovnice zanašamo na mišični spomin, lahko celo manjše spremembe vodijo do več napak pri tipkanju. Za tiste, ki jim nov videz ni pogodu, obstaja rešitev - v nastavitvah Gboarda lahko v razdelku Teme (Themes) izberejo temo in izklopijo obrobe tipk, kar omili učinek spremembe.

Čeprav nekateri uporabniki menijo, da je razburjenje pretirano, je jasno, da Google s to nepričakovano spremembo ni navdušil vseh. Rešitev bi bila možnost izbire med staro in novo postavitvijo, vendar za zdaj ni znakov, da bi Google to omogočil.