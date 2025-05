Android z novo podobo

V hitro izbrisani objavi na svojem blogu je Google nenamerno razkril naslednjo večjo prenovo uporabniškega vmesnika Android - Material 3 Expressive.

Novo oblikovanje Googlovega operacijskega sistema Android naj bi bilo po navedbah podjetja najbolj raziskana posodobitev doslej, saj so ga razvijali skozi 46 krogov testiranj z več kot 18.000 udeleženci. Nov slog oblikovanja uporablja kombinacijo barve, oblike, velikosti in gibanja, da bi izboljšal uporabniško izkušnjo. V primerjavi z obstoječim oblikovanjem Material 3, naj bi Expressive omogočal uporabnikom, da ključne elemente vmesnika zaznajo do štirikrat hitreje. Poleg tega se je izkazal kot bolj prijazen starejšim uporabnikom, saj so ljudje nad 45 let elemente vmesnika zaznali enako hitro kot mlajši.

Google je med raziskavami testiral celo specifične elemente, kot na primer, kateri indikator napredka deluje najbolj učinkovito pri občutku krajšega čakanja, in kako velika naj bo tipka, da se čim lažje pritisne brez motenja drugih elementov. Med spremenjenimi elementi uporabniškega vmesnika so se znašli prenovljeni statusni simboli (npr. baterija), ura z novo pisavo, preoblikovane hitre nastavitve in spremenjena aplikacija Google Clock.

Material 3 Expressive bo predvidoma podrobneje predstavljen na prihajajoči konferenci Google I/O.