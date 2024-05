Android omogoča urejanje že poslanih sporočil

Google je predstavil nove zmožnosti mobilnega operacijskega sistema Android, med katerimi prednjači urejanje že poslanih sporočil.

Google je predstavil sedem novih funkcij za Android naprave, ki bodo uvedene med majem in junijem. Najpomembnejša posodobitev je za Google Messages, ki uporabnikom omogoča urejanje sporočil do 15 minut po tem, ko so bila poslana. To je mogoče doseči tako, da uporabnik pritisne in drži poslano RCS sporočilo ter nato izbere ikono svinčnika, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Poleg sporočil bo izboljšana funkcija deljenja mobilne povezave, ki bo uporabnikom omogočala povezavo tablice z Androidom ali računalnika Chromebook s telefonskim internetom zgolj z dotikom in brez potrebe po vnosu gesla. Uporabniki bodo lahko med klici v Google Meet preklapljali med povezanimi telefoni, tabličnimi računalniki ali spletnimi brskalniki z dotikom ikone Cast. Novi Google Home Favorites lebdeči pripomoček bo uporabnikom omogočil hiter pregled in upravljanje najpogosteje uporabljenih pametnih domačih naprav ter bo na voljo na domačem zaslonu telefonov z Androidom. Posodobitve za ure z Wear OS 3 ali novejšo različico bodo omogočale upravljanje pametnih domačih naprav prek ploščice Google Home Favorites. Emoji Kitchen bo dobil nove kombinacije nalepk, ki jih bodo uporabniki lahko delili prek programske tipkovnice Gboard, digitalni ključi za avtomobile pa bodo podprti v dodatnih vozilih, vključno z izbranimi modeli Mini, Mercedes-Benz in Polestar.