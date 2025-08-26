Objavljeno: 26.8.2025 11:00

Android brez nepreverjenih aplikacij

Google ne bo več dovoljeval nalaganja nepreverjenih aplikacij na naprave z Androidom.

Google pripravlja eno največjih sprememb v ekosistemu Android v zadnjem desetletju. Kot je podjetje napovedalo, bodo na vseh certificiranih napravah z Androidom, torej na praktično vseh, ki vključujejo Googlove storitve, kmalu dovolili nameščanje izključno aplikacij razvijalcev z uradno preverjeno identiteto. Izjema bodo le naprave z neodvisnimi različicami Androida brez Googlovih storitev, kar pa je zunaj Kitajske zanemarljiv delež trga.

Testiranje sistema se bo začelo oktobra letos, marca 2026 bodo dostop do nove konzole za preverjanje identitete dobili vsi razvijalci, septembra 2026 pa bo sistem uradno zaživel v Braziliji, Indoneziji, Singapurju in na Tajskem. Globalna uvedba je predvidena za leto 2027. Google pravi, da želi s tem zmanjšati tveganja za širjenje zlonamerne programske opreme, saj večina večjih varnostnih incidentov v svetu Androida izvira prav iz nepreverjenih aplikacij.

Kritiki opozarjajo, da bo seznam dovoljenih aplikacij dejansko utrdil Googlov nadzor nad distribucijo aplikacij, v času, ko ga sodni postopki zaradi tožbe Epic Games silijo, da odpre trg in omogoči tudi konkurenčne trgovine. Čeprav naj bi bile zahteve za preverjanje identitete razvijalcev sprva minimalne, obstaja nevarnost, da bo Google pogoje kasneje zaostril. Še vedno tudi ni jasno, kaj se bo zgodilo, če uporabnik poskusi namestiti aplikacijo brez verifikacije, niti kako bodo telefoni preverjali njen status.