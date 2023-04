Android bo varčeval s prostorom na račun pozabljenih aplikacij

Google je po vzoru Applove zmožnosti Offload Unused Apps začel uvajati novo orodje za avtomatsko arhiviranje na napravah z operacijskim sistemom Android, ki je zasnovano tako, da sprosti prostor za shranjevanje, ne da bi v celoti odstranili aplikacije z naprav uporabnikov.

Google je orodje prvič napovedal maja lani in trdi, da lahko funkcija avtomatskega arhiviranja zmanjša prostor, ki ga zasedajo redko uporabljene aplikacije, za skoraj 60 odstotkov, ne da bi popolnoma odstranili aplikacijo ali povezane podatke iz naprave uporabnika. Arhivirane aplikacije so označene z ikono oblaka, ki se prikaže preko ikone aplikacije. Dotik arhivirane aplikacije jo bo znova prenesel in v celoti obnovil, če je aplikacija še vedno na voljo v trgovini Google Play. Funkcija bo priročna za tiste, ki uporabljajo naprave Android brez možnosti razširitve pomnilnika ali za uporabnike, ki ne želijo popolnoma izbrisati aplikacij, da bi sprostili nekaj prostora. Vendar pa ne bo mogoče arhivirati vsake aplikacije. Google opozarja, da je funkcija na voljo le za aplikacije, objavljene v formatu Android App Bundle.

Uporabniki bomo morali funkcijo avtomatskega arhiviranja omogočiti sami. Možnost se bo med drugim pojavila v pojavnem oknu, ko bomo poskušali namestiti novo aplikacijo na napravo, ki nima več prostora za shranjevanje. Ko je funkcija omogočena, bo arhivirala vse neuporabljene aplikacije na napravi.