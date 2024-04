Android bo poleg zdravja baterije kazal tudi življensko dobo vgrajene shrambe

Google v operacijski sistem Android 15 uvaja novo funkcijo, ki nam bo omogočila spremljanje življenjske dobe shranjevalnega čipa našega telefona.

Shramba na telefonu je ena bolj zanesljivih komponent mobilne naprave, a kot vsaka strojna oprema lahko tudi ona odpove. Pri Googlu so se zato odločili v operacijski sistem Android vgraditi novo funkcijo, ki bo skušala oceniti, koliko življenjske dobe je shranjevalnemu čipu v telefonu še ostalo. Zadeva bo delovala na podoben način kot prikaza zdravja baterije. Aplikacija Device Diagnostics bo prikazala informacije o zdravju shrambe telefona z uporabo novega programskega vmesnika API, ki bo vračal preostalo življenjsko dobo notranje naprave za shranjevanje kot celoštevilski odstotek. Če API vrne vrednost 80, to pomeni, da od pričakovane življenjske dobe čipa ostane le še 80 %. Funkcionalnost bo najbolje delovala na telefonih Pixel, kjer bo prikazana do enega odstotka natančna številka, medtem ko bo pri drugih telefonih z Androidom prikazan odstotek v intervalih po 10. Vse naprave z Androidom 15 funkcije niti ne bodo deležne.