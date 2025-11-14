Objavljeno: 14.11.2025 09:00

Android bo omogočal nalaganje nepreverjenih aplikacij

A le izkušenim uporabnikom.

Google je nekoliko omilil svojo prvotno odločitev o strožjih zahtevah za identifikacijo razvijalcev Android aplikacij. Po burnih odzivih odprtokodnih skupnosti bo podjetje omogočilo, da bodo »izkušeni uporabniki« še vedno lahko nameščali aplikacije iz nepreverjenih virov, če bodo ob tem izrecno sprejeli povezana tveganja. Prvotni načrt, predstavljen avgusta, je predvideval, da bodo morali vsi razvijalci, tudi tisti, ki ponujajo aplikacije zunaj tržnice Play Store, razkriti osebne podatke, kot so polno ime, naslov, e-pošta, telefonska številka in v nekaterih primerih celo osebni dokument. Kritiki, kot sta kampanja Keep Android Open in repozitorij F-Droid, so opozarjali, da bi to lahko pomenilo konec svobode izbire uporabnika in razvoja alternativne programske opreme.

Čeprav bo sistem preverjanja identitete vseeno uveden (začetek je predviden leta 2026 v Braziliji, Indoneziji, Singapurju in na Tajskem, nato globalno leta 2027), Google zdaj pripravlja možnost, da se bodo uporabniki, ki razumejo tveganja, lahko sami odločili za namestitve iz nepreverjenih virov. Novi sistem bo vključeval opozorila, zaščite pred prevarami in mehanizme za preprečevanje prisilne namestitve zlonamernih aplikacij. Poleg tega Google razvija posebno vrsto razvijalskega računa za študente in hobi razvijalce, ki ne bo zahteval popolne verifikacije, a bo omejen na majhno število naprav. Predsednik Androida Sameer Samat poudarja, da je namen teh sprememb povečati varnost, zmanjšati anonimnost prevarantov in omogočiti razvoj v izobraževalne namene.