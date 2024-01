Android Auto bo znal brati podatke o bateriji in z Google Maps povedati, kje jo napolniti

Google je na sejmu CES 2024 napovedal, da bo Android Auto kmalu delil podatke o bateriji električnega avtomobila z aplikacijo Google Maps.

Posodobitev operacijskega sistema Android Auto, ki bo sprva na voljo za avtomobila Ford Mustang Mach-E in F-150 Lightning, bo s pomočjo Googlovih Zemljevidov uporabnikom predlagala polnilne postaje ob poti, ne da bi se morali ustaviti in iskati. Prav tako bo prikazala informacije o nivoju baterije avtomobila in ponudila oceno, koliko časa bo trajalo polnjenje. Google je prav tako napovedal širitev vgrajenega sistema Android Auto v avtomobilske znamke Honda, Nissan in Ford, medtem ko se brskalnik Chrome uvaja v izbrane modele znamk Volvo in Polestar. Google v avtu je bogatejši tudi za vremenske napovedi The Weather Channel.