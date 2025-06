Android 16 je tu!

Za zdaj še brez novega videza.

Google je danes, 10. junija 2025, začel uradno uvajati Android 16, ki je trenutno na voljo za uporabnike telefonov Pixel 6 in novejših. Kot pri prejšnjih posodobitvah starejši modeli, kot je Pixel 5, tokrat niso več podprti. Android 16 se osredotoča predvsem na varnost in stabilnost, obenem pa prinaša tudi nekaj manjših izboljšav v uporabniški izkušnji.

Med vidnejšimi novostmi so naprednejši varnostni mehanizmi, na čelu z zaščito pred zlorabami prek USB povezave in možnostjo samodejnega ponovnega zagona sistema po daljši neaktivnosti. Izboljšano je tudi delovanje funkcije Advanced Protection, upravljanje zdravja baterije in nova obvestila na zaklenjenem zaslonu, ki bolje varujejo zasebne informacije. Poleg tega Android 16 omogoča skrivanje občutljivih podatkov v obvestilih in ponuja več zaščite med klici, zlasti v aplikacijah drugih razvijalcev.

Kljub številnim izboljšavam pa Android 16 še ne vključuje dolgo pričakovane vizualne prenove Material 3 Expressive, ki naj bi prinesla izrazitejše barvne sheme, animacije in bolj dinamično oblikovan uporabniški vmesnik. Google pravi, da svež videz pride z različico QPR1 (Quarterly Platform Release), ki je predvidena za drugo polovico leta 2025.