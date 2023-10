Android 14 prinesel najmanj novosti doslej

Včeraj je izšla nova verzija Googlovega operacijskega sistema za pametne telefone Android 14. Kot je že v navadi, je novi operacijski sistem na voljo za nove Googlove telefone, to so Pixel 4a, 5, 6, 7, Fold in Tablet. Lastniki telefonov ostalih proizvajalcev bodo morali počakati, da ti prilagodijo svoje različice operacijskega sistema za Android 14. To se bo zgodilo v prihodnjem letu.

A kljub temu veliko ne bomo zamudili, ker Android 14 ne prinaša mnogo revolucionarnih novosti. Začetni zaslon (home screen) je možno nastaviti po želji, to je različne sloge ure in bližnjici do aplikacij na dnu. Podobno je Android že imel pred davnimi časi (v verziji 4.2), nazadnje pa je to dobil iOS 16. Tudi druge novosti so zelo površinske, denimo lažje izbiranje ozadja.

Pod pokrovom se skriva nekaj drobnih izboljšav, denimo posodobitev Android runtima, možnost fleša ob obvestilih, podpora za ultra HDR in možnost deljenja repozitorija Health Connect. Android 14 je ena najlažjih posodobitev, saj tako malo novosti nismo dobili še v nobeni verziji.