Analogni fotoaparat zamenjala za – bombo

Potniško letalo iz Indianapolisa je zasilno pristalo v New Yorku, po tem, ko je potnica na letalu prijavila sumljivo obnašanje svojega sopotnika. Izkazalo se je, da je bil le ljubitelj starejših analognih fotoaparatov.

Fotografija je simbolična

Potnik je brskal po fotografijah in video posnetkih starejših fotoaparatov, ki jih je potnica zamenjala za »bombe« in menila, da išče navodila kako jih izdelati. Še veliko bolj pa se je prestrašila, ko je možak izvlekel svoj lastni fotoaparat in se začel igrati z njegovimi nastavitvami. Gospa je menila, da nastavlja časovnik na detonatorju bombe. V paniki je opozorila osebje letala, ki je nemudoma pristalo, potniki pa so se morali v paniki izkrcati po zasilnih toboganih. Odgovorni so ljubitelja fotoaparatov na letališki stezi pritisnili ob tla in ga aretirali.

OLbFYmK1ypk

Minilo je nekaj ur, preden so ameriški zvezni agenti ugotovili, da fotoaparati v resnici niso bombe.

Ni znano, ali jih bo od sedaj znala ločiti tudi prestrašena potnica, ki kot »fotoaparat« najverjetneje že od nekdaj prepozna le svoj telefon.

Petapixel