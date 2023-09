Analogna izpeljanka Tetrisa je prodajna uspešnica

Tetris, priljubljena digitalna igra, ki je zasvojila svet, je dobila analogno različico, ki je namenjena zabavi otrok in hkrati spodbuja njihovo mentalno aktivnost.

Igrača Super Slide podjetja Giiker, ki po obliki spominja na ročno igralno konzolo Nintendo Game Boy, je zasnovana tako, da otrokom omogoča sestavljanje različnih oblik, podobno kot pri digitalnem Tetrisu, vendar brez uporabe elektronskih naprav. Igrača je sestavljena iz več pisanih kock, ki jih otroci premikajo po igralnem polju. Kocke so izdelane iz trajnostnih materialov, kar pomeni, da je igra ne le zabavna, ampak tudi okolju prijazna.

Cilj igre je premikanje kock do rešitve ene izmed več kot 500 ugank, ki spodbujajo otrokovo prostorsko zaznavanje, logično razmišljanje in motorične spretnosti. Ker igrača s prodajnih polic dobesedno leti, sklepamo, da enako kot otroke, če ne še bolj, zabava tudi odrasle. V današnjem digitalnem svetu, kjer so otroci pogosto zasvojeni z zasloni, je Tetrisu podobna analogna igra sveža alternativa, ki otrokom omogoča kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati pa spodbuja njihov kognitivni razvoj.