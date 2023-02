Analiza: Največja svetovna podjetja zavajajo pri izpolnjevanju podnebnih ciljev

Največja in najbogatejša podjetja na svetu, med katerimi so tudi Google, Apple in Samsung, ne izpolnjujejo svojih podnebnih obljub, je pokazala poglobljena analiza nevladnih organizacij Carbon Market Watch and NewClimate Institute. V organizacijah ob tem pristojne pozivajo k sprejemu predpisov, s katerimi bi zatrli prakse zelenega zavajanja.

Pod drobnogledom organizacij se je znašlo 24 multinacionalk, ki podpirajo cilje pariškega sporazuma glede omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija in se pridružujejo kampanjam, s katerim želijo Združeni narodi podjetja spodbuditi k razogljičenju svetovnega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjene multinacionalke, ki prispevajo približno štiri odstotke vseh svetovnih izpustov oziroma dve milijardi ton ogljikovega dioksida na leto, pokrivajo vse od avtomobilske, ladijske in letalske industrije, mode, visoke tehnologije do hrane in proizvodnje jekla ter cementa.

Avtorji analize so ocenili celovitost podnebne strategije posamezne korporacije, pri tem pa med drugim upoštevali točnost navajanja podatkov glede emisij, postavljene cilje za njihovo zmanjšanje in dosedanji napredek na tem področju.

Da bi ostali pod tem kritičnim temperaturnim pragom, bi bilo treba svetovne emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšati za 45 odstotkov, so opozorili in dodali, da obljube več kot 20 multinacionalk temu ne sledijo. Z njimi bi namreč podjetja prispevala le k 15-odstotnem zmanjšanju trenutnih emisij.

"V času, ko morajo korporacije jasno opredeliti svoj vpliv na podnebje in zmanjšati ogljični odtis, mnoge od njih izkoriščajo nejasne in zavajajoče obljube o ničelnih emisijah za zeleno zavajanje in nadaljujejo z običajnim poslovanjem naprej," je ob tem opozorila izvršna direktorica organizacije Carbon Market Watch Sabine Frank.

Najboljšo skupno oceno je dobil ladijski velikan Maersk, čigar načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa do leta 2040 so avtorji analize opisali kot "razumno" poštenega.

Podnebni načrti osmih korporativnih velikanov, med katerimi so tudi tehnološki velikani Apple, Google, Microsoft, modna veriga H&M in jeklarski gigant ArcelorMittal, pa so bili ocenjeni kot "zmerno pošteni".

Z nizko stopnjo integritete pa so ocenili načrte 11 drugih podjetij, med katerimi so se znašli letalsko podjetje American Airlines, proizvajalec elektronike Samsung Electronics, maloprodajni živilski velikan Carrefour in podjetje za predelavo mesa JBS.

Nestrinjanje z oceno so izrazili v Carrefourju, kjer so pojasnili, da so si zadali cilje zmanjšanja emisij v celotni vrednostni verigi in da so edini veliki francoski trgovec s hrano, ki je pripravljen izločiti dobavitelje, ki nimajo lastnih podnebnih strategij. V podjetju JBS pa so po poročanju AFP avtorjem analize očitali, da niso upoštevali vseh njihovih pisnih pojasnil, a hkrati niso navedli, na kaj konkretno so se ta nanašala.

"Potrebni so predpisi, ki od podjetij zahtevajo, da zmanjšajo svoje emisije, in urejajo, kaj lahko in česa ne sporočajo potrošnikom," je ocenil predstavnik Carbon Market Watch Gilles Dufrasne, ki kot kratkoročni ukrep vidi prepoved trditev o ogljični nevtralnosti. "Če želi podjetje kupiti ogljične dobropise, ki ne predstavljajo ničesar, lahko to stori, vendar ne sme svobodno podajati lažnih in zavajajočih izjav," je še opozoril.

STA