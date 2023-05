Ampere One, procesor s 192 jedri

Podjetje Ampere je predstavilo novo generacijo procesorjev Ampere One, s katerimi ciljajo predvsem na velike podatkovne centre in ponudnike storitev v oblaku. Procesorji so na voljo v različnih izvedbah, največja pa ima vgrajenih kar 192 jeder Arm, ki pa so jih prvič razvili samostojno in vanje vgradili dodatne ukaze za procesiranje bremen s področja umetne inteligence.

Z novo družino izdelkov so tako zopet precej prehiteli tekmece, zlasti Intel in AMD, ki ta hip nudita dva (AMD) do trikrat (Intel) manjše število jeder in s tem tudi primerno manjšo zmogljivost ob ne bistveno manjši porabi energije. To je zelo lepo dosežek za mlado družbo Ampere, ki se na trgu pojavila šele leta 2020 in od tedaj pridobila kupce pri skoraj vseh ponudnikih storitev v oblaku, z izjemo Amazona (AWS).

Novi procesorji Ampere One so na voljo v različicah od 136 do 192 jeder, zato bo Ampere še naprej v prodaji ohranil modele Altra, ki so na voljo s tja do 128 jedri. Novi procesorji so tudi arhitekturno narejeni drugače, kot pri tekmecih. Uporabljajo mešanico 5 nm in 7 nm elementov, posebnost pa je ta, da so vsa jedra na skupni ploščici. AMD denimo svoje procesorje za podatkovne centre gradi kot kombinacijo 12-tih ploščic, kjer vsaka vsebuje 8 jeder.

Komunikacija med jedri Ampere je zato hitrejša in potencialno z manjšo latenco, kar je pomembno zlasti pri obsežnejših procesnih bremenih. Za sodobne programe, ki se vse bolj pogosto uporabljajo algoritme umetne inteligence je zelo pomembna vključitev ukazov bfloat16, kar močno pospeši obdelavo tovrstnih bremen. S tem sledijo korakom, ki jih delajo tudi tekmeci.

Intel in AMD seveda ne čakata križem rok. Po pričakovanjih naj bi AMD že pred poletjem predstavil procesorje z delovnim imenom “Begramo”, ki bodo vsebovali 128 jeder. Intel pa načrtuje procesorje Sierra Forest s tja do 144 jedri, a bodo predstavljeni šele naslednje leto. Omeniti velja, da svoj procesor za procesiranje bremen umetne inteligence razvoja tudi Meta (MTIA - Meta Training and Inference Accelerator), a za zdaj še ni podatkov, ali bodo ti javno dosegljivi.

Jasno pa je že, da je Ampere One le prva izmed številnih novosti, ki jih družba pripravlja v naslednjih letih. Že konec letošnjega leta ali naslednje leto naj bi sledila procesorja One-2 in One-3, leta 2025 pa že četrta nadgradnja One-4.