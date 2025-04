Objavljeno: 15.4.2025 05:00

Amiga ni mrtva!

Nekoč smo imeli prijateljico, ki ji je bilo ime Amiga. Čeprav so dnevi njene slave že davno mimo, je izšla nova verzija operacijskega sistema AmigaOS 3.2.3. Več kot trideset let po izidu AmigaOS 3.0 razvoj torej še traja.

Commodor je legendarno Amigo predstavil davnega leta 1985, ko je prevladoval IBM s svojim PC-jem. Razvoj je bil hiter in že leta 1992 je izšla AmigaOS 3.0 (z računalnikom Commodore Amiga 1200), ki ji je leta 1993 sledila AmigaOS 3.1 (z računalnikom Amiga CD32). Družina AmigaOS 3.2 se je začela leta 2021 in še vedno dobiva posodobitve. AmigaOS 3.2.3 prinaša več kot petdeset popravkov in izboljšav.

Obstaja pa tudi AmigaOS 4, ki pa ni novejša od veje 3.x. Verzija 4 je namenjena platformi PowerPC, ki je svoj čas delovala kot logični naslednik in nova arhitektura, a je na koncu izgubila proti x86. Poleg tega obstajajo tudi druge veje kompatibilnih sistemov, denimo MorphOS (za PowerPC) in AROS (x86, PowerPC, ARM).

AmigaOS 3.2.3 je brezplačno na voljo za lastnike prejšnjih verzij.