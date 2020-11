Ameriško sodišče še enkrat rešilo TikTok

Čeprav ostaja ameriška administracija neomajna do TikToka, mu je ameriško sodišče še vdrugo podaljšalo življenje. Zvezna sodnica Wendy Beetlestone je razsodila, da je de facto prepoved delovanja TikToka, ki bi stopila v veljavo 12. novembra, nezakonita.

To je že drugi proces, v katerem je zvezno sodišče zaščitilo TikTok. Ameriški predsednik vztraja, da je TikTok grožnja nacionalni varnosti, ker je v lasti Kitajske, zaradi česar želi izsiliti prodajo ameriškega dela omrežja ameriškemu podjetju. Najdlje je v pogajanjih prišel Oracle, ki deloval kot nekakšen zaupanja vreden notranji partner in garant za zakonitost. A vse skupaj se še ni udejanjilo.

V najnovejšem procesu pa so trije ustvarjalci vsebin tožili, ker da bi prepoved delovanja TikToka imela posledice za njihov posel. Skupno ima namreč trojica 6,5 milijona naročnikov. Ameriška administracija sicer ni neposredno prepovedala TikToka, temveč je šla naokoli. Drugim podjetjem so želeli prepovedati nudenje tehničnih storitev, kamor sodi gostovanje, prenos vsebin in podobno. Sodišče je uvidelo, da gre za de facto prepoved delovanja, ki je nezakonita.

TikTok za zdaj ostaja živ tudi v ZDA. Prihodnost pa je zelo odvisna od dogajanja v torek.