Ameriškim operaterjem znova podaljšali dovoljenje za uporabo opreme Huawei

Objavljeno: 11.3.2020 14:00

Ameriško ministrstvo za trgovino je operaterjem telekomunikacijskih storitev odobril že četrto podaljšanje dovoljenja za uporabo opreme Huawei.

Urad za industrijo in varnost (Bureau of Industry and Security) je hkrati prosilo za komentarje s strani javnosti glede nadaljnih podaljšanj, podjetja imajo dva tedna časa, da vložijo komentarje. Prejšnjo podaljšanje bi se sicer izteklo prvega aprila letos. Glavni razlog naj bi bila odvisnost operaterjev na ruralnih območjih, ki že uporabljajo Huaweijevo opremo. Trump je prejšnji mesec sicer izjavil, da želi omogočiti ameriškim proizvajalcem procesorjev in elektronike sodelovanje s kitajskimi podjetji in da se bodo o statusu Huaweija še pogajali.