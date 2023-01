Ameriški regulatorji opozarjajo banke: pazljivo s kripto valutami

Ameriški nadzorni organi so v skupni izjavi opozorili banke in druge finančne institucije na tveganja, povezana s kripto valutami.

Opozarjajo na goljufije, pravno negotovostjo in zavajajočimi razkritji s strani podjetji s tega področja. Opozorilo prihaja dva meseca po propadu kripto borze FTX in razkritju hudih nepravilnosti pri poslovanju tega podjetja (in kup hčerinskih podjetji). Regulatorji se bojijo, da bi se lahko nestabilnost s področja kripto valut preselila tudi v bolj klasične finančne trge.

Resnejših korakov k ureditvi tega prostora sicer še niso nakazali. Smo pa že poleti pisali o dogovoru Evropske komisije za vzpostavitev sistema za regulacijo delovanja trga kripto valut v članicah EU. Gre za zakon z imenom MiCA (Markets in Crypto-Assets), ki je prvi celoviti poizkus regulacije tega trga na svetu, a gre trenutno le za okvirni dogovor. Po najbolj optimističnih napovedih bi lahko stopil v veljavo čez eno leto.