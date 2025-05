Objavljeno: 21.5.2025 05:00

Ameriški predstavniški dom proti Huaweijevemu HarmonyOS-u

Huawei se je v ZDA znašel pod dodatnim političnim pritiskom, potem ko je podjetje že sedaj odrezano od novih tehnologij strojne in programske opreme. Sedaj sta republikanski in demokratski član predstavniškega doma v Kongresu pozvala administracijo, naj blokira še Huaweijev lastni operacijski sistem HarmonyOS.

Člana odbora za obravnavo kitajske komunistične partije John Moolenaar in Raja Krishnamoorthi sta zapisala, da HarmonyOS predstavlja grožnjo. Operacijski sistem, ki ga je Huawei razvil kot konkurenco Androidu, iOSu in Windows, saj deluje tako na pametnih telefonih in tablicah kot računalnikih, bi morali prepovedati v vgrajenih (embedded) napravah, menita. Trdita, da bi lahko omogočal prisluškovanje, češ da od Huaweija to zahteva tudi kitajska zakonodaja.

Omenimo, da je HarmonyOS odprtokoden, a se člana predstavniškega doma bojita morebitnih zaprtih posodobitev. Prav tako ima Huawei v lasti lastno AppGallery, prek katere bi lahko nalagali aplikacije. Zato zahtevata, da ameriška vlada temeljito preveri HarmonyOS in pri zaveznikih lobira, da se HarmonyOS ne uporablja.