Ameriški predsednik podpisal regulacijo umetne inteligence

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj popoldne podpisal izvršni ukaz, s katerim je uzakonil prvo regulacijo umetne inteligence v ZDA. Na področju, kjer vodi EU, sedaj tudi čez Lužo uvajajo osnovne varnostne protokole. Med drugim bo treba izdelke, ki uporabljajo umetno inteligenco, testirati in zagotoviti, da ne morejo služiti proizvodnji jedrskega ali biološkega orožja.

V ukazu je tudi vrsta priporočil, ki sicer nimajo zakonske moči, so pa vseeno pomembna. Gre za vodne žige v izdelkih, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, kar bo omogočilo enostavnejše prepoznavanje slik, videoposnetkov in avdia tega izvora. S temi želijo zajeziti pojav deepfakov. Podjetja, ki imajo storitve v oblaku in jih najemajo tuje stranke, bodo morale o tem podrobno poročati zvezni vladi.

Večina zapovedi bo začela veljati v 90 dneh. Veljajo le za ameriška podjetja, zato bo za uporabnost ključno sodelovanje drugih držav, za kar si prizadeva ameriška diplomacija. Gre za prvi korak, priznavajo, do konca pa čaka še precej dela. Omejitve bodo tudi v ZDA, saj izvršni ukazi nimajo zakonskih pooblastil, zato nekaterih priporočil ne bo možno striktno izvajati.

Poseben poudarek so dali tudi varnosti pri uporabi. Vladne agencije bodo pripravile varnostne standardne za uporabo, ki bodo omogočili varno uporabo, nakup in izkoriščanje orodij. Prav tako bodo izdelali smernice, kako se izogniti pristranskosti, ki bi jo lahko izkazovali algoritmi.

Ukaz