Ameriški policisti predvajajo znane pesmi, da preprečijo objavo video posnetkov na YouTube

Ameriški policisti so našli način, s katerim preprečijo objavo posnetkov svojih ravnanj na spletišču YouTube – na svojih telefonih začnejo predvajati znane pesmi, ki jih algoritem prepozna in na podlagi kršenja avtorskih pravic blokira video, ki ga je občan ali aktivist morebiti želel objaviti v spletu.

YouTube uporablja presenetljivo zmogljiv algoritem, ki prepozna uporabo pesmi, ki so avtorsko zaščitene, in posnetke z njimi samodejno odstrani. Avtor posnetka se lahko na to sicer pritoži, a večinoma neuspešno, hkrati pa terja to nekaj dela in časa. Ameriški policisti so ugotovili, da se lahko s tem rešijo objave video posnetkov interakcij z državljani – na telefonih predvajajo eno izmed znanih pesmi. Snemanje interakcije z ameriško policijo je v zadnjih letih postalo pomembno za kasnejše dokazovanje morebitne uporabe presežne sile s strani policistov.

Video je na voljo v novici na spletni strani Gizmodo.