Objavljeno: 4.3.2025 05:00

Ameriški obrambni minister odredil konec kibernetskih akcij proti Rusiji

Ameriški obrambni minister je računalniški veji obrambnih sil, United States Cyber Commandu, odredil prenehanje načrtovanja ali izvajanja vseh ofenzivnih akcij proti Rusiji. Navodilo je poslal generalu Timothyju Haughu, ki vodi kibernetsko enoto, ta pa je nato izdal ukaze po celotni verigi poveljevanja.

Kaj točno je minister Pete Hegseth zapisal, ni jasno, ker navodilo ni javno. Prav tako naj ne bi veljalo za Agencijo za nacionalno varnost (NSA) in za druge obveščevalne službe. V Cyber Commandu so razočarani in neuradno poudarjajo, da vojskovanje v kibernetskem prostoru terja mesece ali leta priprav, zato ga ni možno z danes na jutri prekiniti ali nadaljevati.

Ukaz je še eden izmed signalov otoplitve odnosov med ZDA in Rusijo, ki se je začela po nastopu nove administracije v ZDA. V Cyber Commandu bodo sedaj izvedli oceno tveganja, in sicer bodo za ministrstvo pripravili seznam vseh akcij in misij, ki bodo zaradi ukaza ustavljene, ter grožnje, ki po njihovem mnenju še vedno izvirajo iz Rusije.

Cyber Command ima med 2000 in 3000 zaposlenih, vpliv novega ukaza pa še ni jasen. Če se bo nanašal le na akcije proti Rusiji, bo vplival na nekaj sto ljudi. Če gre za širšo spremembo delovanja, potem bo vplival na vse.

Uradnih pojasnil ni ne z ministrstva ne s Cyber Commanda, kar je razumljivo. Neuradno pa so slednji besni, zlasti ker Rusija še vedno izvaja kibernetske napade, zato bi vsakršna prekinitev delovanja na tem področju ZDA pahnila v zaostanek. Cyber Command obstaja od leta 2009.