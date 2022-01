Ameriški mobilni operaterji zaradi letalske varnosti ne bodo prestavili zagona omrežij 5G

Poročali smo že, da sta Boeing in Airbus ameriške oblasti pozvala k odlogu začetka uporabe mobilnih omrežij pete generacije, ker bi lahko imela negativne vplive na letalsko industrijo. Operaterja AT&T in Verizon sta sedaj sporočila, da bosta 5. januarja svoji novi omrežji vseeno zagnala, bosta pa implementirala začasne varnostne rešitve.

Poziv k prestavitvi zagona temelji na mnenju Zvezne uprave za letalstvo (FAA), ki ugotavlja, da frekvenčni pas C (3700-3890 MHz), ki je sedaj na voljo za omrežja 5G, uporablja tudi letalska elektronika, denimo radijski merilci višine. Predstavniki letalskih proizvajalcev v pismu omenjajo, da bi, če bi že leta 2019 imeli omrežja 5G, bili priča okoli 345.000 zamudam, preusmeritvam ali odpovedim potniških letal (in 5400 tovornih).

Operaterja pravita, da bo povsem dovolj to, da omrežij 5G začasno (za šest mesecev) ne bodo vklopili v bližini letališč. Pravijo, da »so zakoni fizike enaki v ZDA in Franciji«, kjer so se pred časom operaterji odločili za enake varnostne ukrepe. Vendar FAA meni, da primerjava ni popolnoma na mestu, saj imajo operaterji v ZDA dovoljenje uporabljati večje oddajne moči kot v Evropi.