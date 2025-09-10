Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 10.9.2025 12:00

Ameriški minister za zdravje svojim zaposlenim odredil uporabo ChatGPT

Robert F. Kennedy, mlajši, je vsem zaposlenim na ministrstvu za zdravje poslal okrožnico, v kateri je napovedal vpeljavo umetne inteligence na ministrstvu. Projekt uvedbe vodi Clark Minor, ki je pred tem delal za zloglasni Palantir, sedaj pa je vodja informatike na ministrstvu.

Umetna inteligenc izboljšuje zdravstvo, gospodarstvo in državno upravo, je zapisal državni sekretar  za ministrstvu Jim O'Neill. Zato bodo vsem zaposlenim omogočili uporabo plačljivih paketov ChatGPT. S tem orodjem naj bi promovirali pravo znanost, transparentnost in javno zdravje. Zaposleni imajo dostop do ChatGPT kar na službenem intranetu. O'Neill je dodal, da morajo jemati navedbe umetne inteligence zgolj kot predloge in jih preveriti, ob tem pa pristavil, da je posebej dobra pri povzemanju daljših dokumentov.

Poudaril je še, da v ChatGPT trenutno ni dovoljeno vpisovati varovanih osebnih podatkov. V prihodnjih mesecih naj bi na podoben način ChatGPT uvedli še na drugih ministrstvih. Ministrstvo za zdravje pa bo medtem nadaljevalo uvajanje umetne inteligence tudi v drugih programih, denimo za preverjanje upravičenosti do zavarovanj Medicaid in Medicare.

