Objavljeno: 15.9.2025 05:00

Ameriški minister za energijo napoveduje fuzijo v petih letih, znanstveniki se držijo za glavo

V intervjuju za BBC je ameriški minister za energetiko, kontroverzni Chris Wright, smelo in odločno napovedal proizvodnjo električne energije iz jedrske fuzije že čez pet let. To je bistveno hitreje od napovedi najbolj optimističnih raziskovalcev. Raziskovalni preboj naj bi omogočila kar – umetna inteligenca.

Wright tako meni, da bo že čez osem do petnajst let fuzija kot vir energije razširjena po celem svetu, kar naj bi znižalo emisije toplogrednih plinov.

Fuzijo, ki poteka v središču zvezd, je v kontrolirani obliki na Zemlji izjemno težko poustvariti. Fuzijski reaktorji morajo razgrete atome snovi držati daleč stran od sten, hkrati pa morajo doseči visoke temperature (100 do 150 milijonov stopinj celzija!) in gostote, da omogočijo njihovo zlivanje. Seveda mora biti postopek tudi energetsko pozitiven, torej mora iztisniti več energije, kot je porabimo za obratovanje. Trenutno smo tako dosegli zgolj nekajminutne špice.

Wright ima številna kontroverzna stališča, saj med drugim podpira povečane investicije v hidravlično lomljenje in druge vrste pridobivanja nafte, medtem ko si prizadeva za ukinitev subvencioniranja sončnih in vetrnih elektrarn. Dejal je tudi, da se gladina morij ne dviguje, da so trditve o globalnem segrevanju prenapihnjene in da sta dvig temperature in zviševanje stopnje CO2 v ozračju za rast rastlin tako ali tako blagodejna. Tem trditvam znanstveniki odločno nasprotujejo.

