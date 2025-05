Objavljeno: 5.5.2025 05:00

Ameriški kabinet uporablja lažni klon Signala

Člani ameriškega vladnega kabineta za uradno komunikacije uporabljajo klon aplikacije Signal, ki je manj varen od originalne aplikacije. To razkrivajo fotografije zasedanja, ki so jih posneli Reutersovi novinarji, na katerih je videl zaslon telefona Mika Waltza, ki je bil do maja letos predsednikov svetovalec za nacionalno varnost.

Incident sega v letošnji marec, ko so člani vladnega kabineta v svoj skupinski pogovor na Signalu pomotoma povabili tudi novinarja Jefferyja Goldberga iz The Atlantica. V pogovoru so se dogovarjali o vojaškem napadu na Jemen, ne da bi kdo opazil, da so med člane dodali tudi novinarja. Glavni problem pa je seveda sama uporabna neuradne, neodobrene, komercialne aplikacije za uradno komunikacijo.

Kasneje se je izvedelo, da je zaplet zakuhala programska oprema na telefonu, ki je po več posredovanjih elektronske pošte ponudila možnost spremembe telefonske številke v imeniku. Pomotoma so pod napačno ime shranili Goldbergovo številko. Problem uporabe Signala pa ni samo varnost, temveč predvsem odgovornost. Vladni uradniki morajo uradno komunikacijo shranjevati, česar v Signalu niso počeli.

To nas pripelje do maja letos, ko so na telefonu Mika Waltza fotografirali aplikacijo TM SNGL. Gre za neuradni klon, ki deluje na isti infrastrukturi, a omogoča shranjevanje, arhiviranje in izvoz sporočil. To pa pomeni, da je celoten zaplet še bizarnejši. Zaradi očitkov, da ne shranjujejo zgodovine pogovorov, so se v administraciji očitno odločili uporabljati še manj varno aplikacijo. Vse to ob dejstvu, da obstaja uradni, državni sistem za varno komunikacijo visokih predstavnikov oblasti.

