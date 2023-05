Objavljeno: 10.5.2023 05:00

Ameriški del Bittrexa gre v stečaj

Kriptomenjalnica Bittrex, ki je prenehala poslovati konec aprila, je uradno vložila zahtevek za začetek stečajnega postopka. Že pred tem je proti njej tožbo vložila ameriška Agencija za trg vrednostnih papirjev (SEC). Po lastnih podatkih je imela Bittrex 100.000 komitentov, ki so imeli od 500 milijonov do ene milijarde dolarjev sredstev. V zahtevku so zapisali, da bo šlo za nadzorovani stečaj, v katerem bodo komitenti svoje terjatve dobili vrnjene.

O tegobah Bittrexa smo prvikrat slišali februarja, ki so najavili, da odslavljajo 80 ljudi. Marca so sporočili, da bodo aprila prenehali poslovati in da naj komitenti dvignejo svoja sredstva. Marsikoga bo zato presenetilo, da spletna stran še vedno deluje in sprejema nove komitente. V stečaj gre ameriška podružnica, medtem ko globalno podjetje še posluje in naj ne bi imelo težav.

V ZDA pa si je Bittrex nakopal srd SEC-a. Ta je aprila vložil tožbo, v kateri mu očita nezakonito opravljanje poslov borze vrednostnih papirjev, posredništva in kliringa. Za to je namreč potrebna licenca, ki pa je Bittrex ni pridobil, prav tako pa morajo te funkcije opravljati ločene entitete. Prav tako tožijo nekdanjega izvršnega direktorja in tudi Bittrex Global. Slednje pa je lahko razlog za skrb tudi za komitente v drugih držvah.