Ameriške oblasti so zasegle denarnico bitcoin povezano z ukinjeno trgovino Silk Road v vrednosti milijarde dolarjev

Spletna trgovina na temni strani interneta Silk Road je bil ustanovljena leta 2011, dostopna pa je bila le prek omrežja Tor. Tam je bilo mogoče kupiti najrazličnejše prepovedane substance in predmete, od drog do ponarejenih potnih listov. Ross Ulbrichta, ki je stran postavil in z njo zaslužil več milijonov dolarjev, je FBI aretiral oktobra 2013. Izkazalo se je, da je šlo za dobro organizirano podjetje, ki je imel celo »zaposlene« moderatorje, z visokimi plačami.

Ross Ulbricht je trenutno v zaporu za dve zaporedni doživljenjski kazni, vsa ta leta pa je v zraku ostalo vprašanje kje so ostali »prisluženi« prihodki od trgovine. Manjši del so pri FBIju zasegli že leta 2015 in tako pridobljene bitcoine prodali na dražbi, kot kaže pa se bo kmalu zgodilo podobno, vendar z veliko večjo količino bitcoinov.

V začetku tedna so namreč opazovalci zaznali, da je bilo iz neke denarnice, ki so jo sumili, da je bila povezana s Silk Roadom, bilo prenesenih 70.000 bitcoinov. Po današnjem tečaju je vrednost le teh približno 910.000 evrov! Včeraj je ameriški zvezni tožilec potrdil, da je bil prenos narejen s strani ameriških oblasti. Po njegovih besedah je preiskovalna skupina ameriškega FURSa (IRS) s pomočjo zunanjega podjetja sledila dogajanju na bivših denarnicah Silk Roada, transakcije pa so jih pripeljale do »osebe X«, ki naj bi »shekala« dostop do le teh. Pristojni so nadzor do skupne denarnice pridobile 3. novembra. Kot je razumeti, je omenjena milijarda dolarjev še vedno le del vsote, ki se je nabrala v času delovanja Silk Roada, zato lahko podobne zgodne pričakujemo tudi v prihodnje.