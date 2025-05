Objavljeno: 21.5.2025 08:00

Ameriške knjižnice zaradi Trumpovega ukaza ukinjajo izposojo elektronskih knjig

Digitalna dostopnost do knjižničnega gradiva je v ZDA doživela hud udarec, potem ko so številne javne knjižnice po državi začele ukinjati ali omejevati programe za izposojo elektronskih in zvočnih knjig ter drugih elektronskih virov.

Izvršni ukaz nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, izdan 14. marca letos, ki je neposredno napadel Zvezni inštitut za muzeje in knjižnice (IMLS), ključno agencijo za financiranje knjižnic po vsej državi, je razlog, da ameriške knjižnice ukinjajo izposojo elektronskega gradiva. Po omenjenem ukazu je novi vodja agencije IMLS, Keith E. Sonderling, takoj začel z drastičnimi ukrepi, vso osebje je poslal na dopust, veliko zaposlenih odpustil, razveljavil obstoječe pogodbe in odpustil člane Nacionalnega sveta za muzejsko in knjižnično službo. Zaradi tega je bilo zvezno financiranje agencije z več kot 280 milijoni dolarjev letnega proračuna zamrznjeno, kar je prizadelo zvezne, državne in lokalne knjižnice.

V času po pandemiji COVID-19 se je izposoja digitalnih vsebin (prek aplikacij, kot so Libby ali Hoopla) močno povečala. Leta 2023 so si uporabniki po svetu izposodili že več kot 660 milijonov digitalnih vsebin. Digitalne licence za elektronske in zvočne knjige so običajno dražje kot za tiskane, zato številne manjše knjižnice brez pomoči zveznih sredstev ne morejo pokriti teh stroškov. Po Trumpovem izvršnem ukazu je Misisipi že ustavil svoj program Hoopla, medtem ko druge zvezne države opozarjajo na podobne težave. Manjši knjižnični sistemi si enostavno ne morejo privoščiti digitalnih vsebin brez državne podpore.

Čeprav so zvezni sodniki začasno preprečili nadaljnje ukinjanje agencije IMLS, ostaja dejstvo, da je večina sredstev še vedno blokiranih. Kar 21 zveznih držav ter Ameriško knjižnično združenje (ALA) je vložilo tožbe, a pravni postopki bodo trajali mesece, če ne leta. Medtem pa knjižnice iščejo načine, kako ohraniti vsaj del digitalne ponudbe za svoje uporabnike. V mnogih primerih bodo morali uporabniki plačevati sami ali pa se odpovedati dostopu do teh virov.