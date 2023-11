Objavljeno: 1.11.2023 07:00

Ameriške domene .us gojišče nesnage

Ena izmed najbolj nevarnih vrhnjih domen na spletu je – nekoliko nepričakovano – ameriška. Domena .us je pravo gojišče zlonamernih strani, ki strežejo škodljivo programsko opremo, kar predstavlja resno nevarnost. Razlogov je več, eden izmed njih pa je tudi tradicionalna navezanost Američanov na domeno .com. Zato je .us preostala zlikovcem.

Glavni problem so spletne strani za skrajševanje naslovov URL, ki na prvi pogled prikrijejo cilj in gostujejo kot .us. Te domene, ki imajo tipično od tri do sedem znakov, so prava zakladnica nevarnosti. Na njih te sicer ne gostujejo, temveč preusmerjajo nanje.

Ni sicer natančno znano, kako se oglašujejo in širijo. Raziskovalci sumijo, da večinoma prek telefona, sporočil sms in elektronske pošte. Do maja letos so bile problematične tudi domene .info, odtlej pa je žezlo prevzela .us. Ena izmed pomanjkljivosti je tudi pomanjkanje nadzora, saj lahko .us registrira vsakdo. Formalno mora dokazati povezavo z ZDA, a zasebni registrarji nudijo predizbrane odgovore in njihove resničnosti ne preverjajo.

In tako so domene .us postale izjemno nevarne.

Krebs on Security