Objavljeno: 15.2.2024 13:00

Ameriška vojska novači z videoigrami

Težave z iskanjem usposobljenih kandidatov za zaposlitev imajo po vsem svetu, celo ameriška vojska se težko sooča s prehodom na moderne načine digitalnega vojskovanja in iskanjem novih generacij vojakov, ki bodo to počeli. Zato so se obrnili v svet videoiger, kjer iščejo kandidate. Ti namreč tičijo na Twitchu, YouTubu, Facebook Gamingu in podobno. Zato mora vojska tja, za kar namenjajo do pet odstotkov proračuna za promocijo. V letu 2023 torej 4,3 milijona dolarjev.

Vojska je ustvarila svojo e-športno ekipo z imenom Goats & Glory, ki jo sestavlja 12 članov mornarice. Ti igrajo igre na platformah za pretočno spremljanje, denimo Twitch, kjer skušajo navdušiti bodoče vojake. Zamisel ni nova, izvedba pač.

Že v 90. letih se je vojska zavedla pomembnosti kadrovskega načrtovanja, zato so celo izdali videoigro. Rezultat je bila igra America’s Army, ki je bila velik hit. Odtlej je vojska ostala faktor v svetu iger, tudi s finančno podporo razvijalcem v zameno za vstavljanje reklam (product placement) ali vojaških vsebin.

Potem so leta 2018 ustanovili skupino za e-šport. Po krajšem času objavljanja na Twitchu, ki se je kasneje zaradi obtožb o neetičnih praksah zaključilo, vojska ostaja pomemben faktor na tem področju. Danes različne vsebine objavljajo na Twitchu, YouTubu, Instagramu in Discordu. S tem želijo vplivati na prihodnje življenjske odločitve mladih, današnjih najstnikov.

Številne iniciative, denimo Veterans for Peace, opozarjajo na spornost tega početja. Kot nekdanji vojaki, veterani opozarjajo, da imajo igre močan vpliv na otroke in da jim je neetično s tem prodajati pravljico o delovanju vojske. Novačenje mladih sicer ni omejeno le na videoigre, temveč poteka tudi v šolah, skupnosti itd. Prav tako pa igre v vojski niso uporabne le za novačenje, temveč jih uporabljajo tudi za grajenje pripadnosti in skupnosti, soočanje z duševnimi težavami, trening in vadbo itd. Svet se je spremenil, z njim pa tudi vojska. Današnje ustreznice plakatov in seans so pač – videoigre in družbena omrežja.

The Guardian