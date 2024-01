Objavljeno: 22.1.2024 05:00

Ameriška tehnološka podjetja glavni motor rasti na borzah

V petek je indeks ameriških delnic S&P500 končal trgovanje pri 4839,81 točke, kar je en odstotek več kot dan pred tem in absolutni rekord. Na zadnje je bil S&P najvišje januarja 2022, to pot pa je zmogel više zaradi obetov umetne inteligence in skokovite rasti tehnoloških delnic. Rekord je dosegel tudi indeks tehnoloških delnic NASDAQ 100.

Čeprav je v indeksu zastopanih petsto podjetij, so glavnino rasti prispevali tehnološki velikani. Veličastnih sedem, ki sestavlja to skupine, so Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla in Meta. Te delnice so v letu 2023 pridobile 75 odstotkov vrednosti in predstavljajo tretjino tržne kapitalizacije, ki sestavlja indeks. Samo teh sedem podjetij je k rasti indeksa prineslo polovico. Z drugimi besedami: ameriško gospodarstvo in borze so nadpovprečno močno odvisni od kondicije sedmerice največjih tehnoloških podjetij.

A minuli rezultati niso garancija za prihodnje, zato se dandanes čedalje več ljudi sprašuje, ali se bomo izognili recesiji. V ZDA je vse kazalo na recesijo že lani, pa so se ji z ukrepi centralne banke in oblasti uspeli izogniti. Letos v ZDA na vrsti predsedniške volitve, kar je tradicionalno dober obet za kapitalske trge. A leta 2000 je bilo prav tako, pa se je zgodil pok tehnološkega balona. Danes je NASDAQ trikrat višje kot tedaj.