Objavljeno: 11.6.2025 05:00

Ameriška kontrola zračnega prometa uporablja diskete in Windows 95

Situacija sicer ni tako skrajna kot na nemških železnicah, kjer še vedno uporabljajo procesorje 386 in Windows 3.11, za katere so celo lani iskali nove zaposlene, a tudi ameriška kontrola zračnega prometa uporablja stare izdelke. Po 30 letih namreč ugotavljajo, da je čas za nadgradnjo računalnikov, ki jih poganja Windows 95 in za delovanje uporabljajo diskete.

Za nadgradnjo nikoli ni bilo časa ali denarja, zato je niso izvedli. Računalniški sistemi v kontroli zračnega prometa niso domači prenosniki, ki jih preprosto nadgradimo ali zamenjamo, temveč morajo delovati brez izpada, brez napak in brez težav. Sistema ni možno izklopiti in kasneje nadomestiti z novim, temveč mora ves čas delovati. Novi sistem mora biti certificiran in odporen na vse vrste robnih pogojev in skrajnih okoliščin.

Zato se sistem, ki deluje, redko nadgrajuje. A vendarle, Zvezna agencija za letalstvo v ZDA uporablja 138 sistemov, izmed katerih jih je 51 kritično zastarelih, saj zanje ne obstajajo več rezervni deli in nimajo vseh potrebnih funkcionalnosti. Zato so se sedaj pa zares podali v nadgradnjo, ki naj bi bila končana v štirih letih. Ali se bo to res zgodilo v roku, ostaja vprašanje, ker so objavili šele natečaj za zbiranje predlogov.

Niso pa edini. V San Franciscu tramvaje poganja sistem, ki uporablja DOS in 5,25-palčne diskete. Japonska je šele v minulem letu dokončno upokojila diskete. In ameriške jedrske konice so – uganili ste – še vedno opremljene z res starimi disketami, ki merijo 8 palcev.