Ameriška država bi rada razbila Facebook

Ameriški regulator FTC in 45 državnih tožilcev je vložilo tožbo proti Facebooku, v kateri ga bremeni omejevanja konkurence.

Federal Trade Commission (FTC) in tožilci so se osredotočili na nakup Whatsupa in Instagrama, s katerima si je Facebook podredil konkurenco, oz. naj bi tako omejil izbiro, ki je na voljo uporabnikom. Težava je le v tem, da sta se oba nakupa takrat zgodila ob privolitvi regulatorja – FTC.

Whatsup in Instagram od nakupa dalje še vedno uspevata, vendar, tako tožitelji, je Facebook naredil vse, da mu ne bi »zlezla preko glave«. Whatsup se tako nikoli ni razvil v »pravo« socialno omrežje, ampak ostaja na nivoju osebnega komunikatorja, podobno pa novosti, ki jih redno prejema »modri« Facebook, le redkokdaj zavijejo tudi do Instagrama.

V tožbi je kar nekaj neposrednih citatov Marka Zuckerberga, ki je priznal, da sta bila oba nakupa narejena zato, ker je šlo za resna konkurenta, leta 2008 pa je v nekem elektronskem sporočilu celo zapisal »raje kupiti kot tekmovati«.

Ali bo Facebook na koncu res ostal brez Instagrama in Whatsupa, bomo še videli. Ameriška država je bila v tej smeri uspešna le pri razbitju naftnega konglomerata Standard Oil in telefonske družbe AT&T, medtem ko ji poskus razbitja IBMa in Microsofta ni uspel. Podobno kot Facebooku sicer grozitudi Googlu.

