Ameriška banka dnevno tarča 45 milijard napadov

Kibernetski napadi postajajo največja grožnja za podjetja in druge ustanove. Ameriška investicijska banka JPMorgan Chase je razkrila, da letno za tehnologije porabijo 15 milijard dolarjev in zaposlujejo 62.000 tehničnih strokovnjakov, med katerimi se številni ukvarjajo izključno z bojem proti kibernetskim napadom. To pomeni, da ima JPMorgan Chase več inženirjev kot Google ali Amazon.

To ni presenetljivo. Vsak dan so tarče 45 milijard poizkusov napadov. Kako točno štejejo napade in kaj to pomeni, niso povsem natančno opredelili. Pravijo, da gre za število dogodkov, ki jih zaznajo njihovi sistemi za zaščito. Četudi posameznim napadom ustreza več dogodkov, ostaja dejstvo, da je inštitucija vsak dan konstantno pod ploho poizkusov vdora. Gre za avtomatizirano iskanje lukenj in ranljivosti. Zaščita pred tem pa stane. Navsezadnje se JPMorgan Chase še predobro spomni napada izpred desetletja, ko so iz banke ukradli podatke o 83 milijonih računov.

Število poizkusov vdorov raste. Podjetje Sophos, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, je ocenilo, da je bilo lani napadov dvakrat več kot leta 2021. Banke so zato eni največjih vlagateljev v računalniško varnost. Niso pa osamljene tarče.

Čedalje več napadov se usmerja tudi na bolnišnice in podobne javne ustanove. Med januarjem in septembrom lani je zdravstveni sektor doživel največ uspešnih napadov med vsemi sektorji (241), več od državnih ustanov, tehnoloških podjetij itd. Večinoma gre za vdore, ki se nemalokrat končajo z izsiljevalsko programsko opremo.